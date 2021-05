La regione che rischia di scomparire

La nostra regione è quella che ha perso di più in termini di variazione percentuale della popolazione rispetto a un anno prima (-13.2%). Il Molise al 1 gennaio 2021 risulta avere poco più di 296.500 unità. Con una natalità che non va oltre 1.05 figli per donna, i rischi per il nostro piccolo 'contado' sono concreti