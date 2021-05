L’incidente stradale è avvenuto poco prima 12 alle porte di San Martino in Pensilis, comune di residenza di Giancarlo Graziaplena, 59 anni e molto noto in paese, al volante di un’auto che per ragioni al vaglio degli inquirenti ha impattato contro un mezzo pesante. Non c’è stato nulla da fare per l’uomo, sbalzato dalla vettura e deceduto sul colpo.

L’auto che procedeva sulla Strada Provinciale 40 è entrata in collisione frontalmente con un articolato che procedeva in senso opposto. L’auto, una utilitaria, si è ridotta ad un ammasso di lamiere. Il 59enne ha perso la vita nell’impatto fatale mentre il conducente del mezzo pesante non ha riportato gravi conseguenze.

La notizia si è diffusa immediatamente in paese e non solo, sollevando reazioni di incredulità e strazio. La vittima, molto conosciuta in zona anche per le sue iniziative artistiche e progetti di solidarietà, stava rientrando a casa dopo una notte di lavoro nelle cantine tenimenti Grieco di Portocannone.

La provinciale 40 è stata teatro in passato anche recente di incidenti mortali.

Sul posto i mezzi di soccorso del 118, i Carabinieri e i vigili del fuoco. I vigili del fuoco di Termoli hanno messo in sicurezza l’area e i mezzi incidentati. Il personale del 118 ha constatato il decesso e i carabinieri di San Martino hanno proceduto con gli atti di loro competenza.