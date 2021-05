Tolentino, Giulianova e Vastogirardi: i Lupi cercano il tris per la serie C

Sette partite alla fine dell’infinito campionato di serie D. Infinito perché la Lnd ha deciso di rimodulare ancora una volta, considerando i continui rinvii, il calendario. Si chiuderà tre giorni dopo rispetto a quanto previsto qualche settimana fa: ultima giornata il 16 giugno. Di mercoledì. Un fatto inusuale, ma in un torneo strano e condizionato come quello che si sta per concludere nulla si può dare per scontato. Il Campobasso chiuderà la sua stagione a Pineto.

Ma intanto deve pensare a conquistare i punti che mancano per la serie C. Domani, 16 aprile, a Selvapiana arriverà il Tolentino. Una sfida sulla carta non insormontabile e con un alto grado di stimoli per i molisani, visto che all’andata i marchigiani rifilarono quattro ‘pere’ a Bontà e compagni. Una sconfitta per fortuna isolata, che arrivò in un periodo non brillantissimo di forma. Insomma, ci sarà l’occasione del riscatto.

Mirko Cudini recupera, seppure non ancora al top, l’attaccante Rossetti e il centrocampista Brenci. Potrebbero sedere in panchina. Qualche speranza anche per Vittorio Esposito, infortunatosi nella gara casalinga contro il Pineto (2 maggio) e da allora ai box per smaltire il problema al ginocchio.

Quella col Tolentino sarà la prima di un tris di gare importantissime per provare a ‘chiudere i conti’ col Notaresco (attualmente a -3 ma con un incontro in più giocato, ndr) già nel mese di maggio. Infatti, tra una settimana si andrà a Giulianova, formazione che lotta per evitare i playout che però potrebbero non disputarsi, il mercoledì successivo (26) si recupera a Vastogirardi.