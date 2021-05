Terza di campionato, l’Airino ospita la Pallacanestro Atri

Per la terza giornata di campionato, ospitiamo la scuola Pallacanestro Atri, attualmente prima in classifica a pieno con due nette vittorie su Lanciano e Montesilvano.

Atri è una piazza di grande tradizione cestistica, con un passato di quasi un decennio di campionato nazionali di serie B con grandi risultati.

Oggi vive con grande entusiasmo questo campionato e ha allestito un team con un misto di giovani e giocatori esperti di categoria superiore, allenati da una vecchia gloria abruzzese, Capisciotti, che negli anni ’80 fu protagonista da giocatore di diverse stagioni in Serie A2 a Pescara.

Tra le file ospiti ritroveremo Leonzio protagonista tre stagioni fa con i nostri colori, raggiungendo la semifinale per la salita in C Gold.

Per l’Airino sarà un bell’esame di maturità, e dovrà dimostrare caratterialmente di reggere l’incontro. La chiave di volta sarà quella di limitare il reparto lunghi avversari che con i Stilla e di Giorgio hanno punti nelle mani sia dall’arco che sotto le plance.

Possiamo solo giocarla senza timore con la consapevolezza che è uno step progressivo di crescita.

Diretta streaming sulla nostra pagina Fb. Forza Galloblù!