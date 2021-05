Avrebbe accusato un malore mentre era intento nel suo lavoro, poco dopo le 13.30. L’operaio era impegnato in alcune operazioni sulla linea ferroviaria a 2 chilometri a sud dalla stazione di Termoli.

I primi ad accorgersi del malore forse sono stati proprio i suoi colleghi. Quindi la chiamata ai soccorritori: il 118 e i vigili del fuoco della città adriatica.

Piuttosto difficoltose le operazioni per raggiungere il luogo in cui l’uomo stava lavorando: è stato necessario utilizzare un carrello ferroviario. Solo in questo modo il personale sanitario del 118 è arrivato sul cantiere che si trova in una zona piuttosto impervia.

Mentre i vigili del fuoco di Termoli hanno supportato il 118 nel trasporto dell’operaio fino all’ambulanza. Infine, il trasporto all’ospedale San Timoteo dove l’uomo è stato sottoposto agli accertamenti del caso.