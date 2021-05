In macchina, in vespa con la bandiera, con la mascherina rigorosamente in neroazzurro. Per celebrare il 19esimo scudetto dell’Inter conquistato oggi, domenica 2 maggio, dopo il pareggio dell’Atalanta a Sassuolo, i neroazzurri termolesi e non solo si sono ritrovati nel centro della città adriatica per festeggiare.

A distanza, nel rispetto delle misure anti-contagio, ma uniti nei colori della squadra milanese guidata da Antonio Conte che ha risalito la classifica battendo le favorite del campionato di serie A. Dopo la vittoria di ieri con il Crotone, la squadra ha atteso il 90esimo minuto di oggi per festeggiare lo scudetto arrivato con quattro giornate di anticipo rispetto alla fine del campionato.

I tifosi si sono ritrovati in piazza Sant’Antonio e con i colori nero e azzurro hanno ricolorato la piazza davanti al Municipio della città, intonando cori per celebrare la vittoria e per prendere in giro gli antagonisti del Campionato che non ce l’hanno fatta.

Maglie, bandiere e clacson a richiamare l’attenzione. Selfie, storie instagram e immagini da custodire gelosamente negli archivi.

Grandi, piccole, donne, uomini: la passione neroazzurra abbraccia tanti, famiglie, figli, amici. Impossibile non lasciarsi coinvolgere dalla festa.