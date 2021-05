Termoli, la bici e il rosa: la scuola Bernacchia omaggia il Giro d’Italia

Il caso tra vinchiaturo e bojano

Il singolare caso della signora Carmen Ciccotelli che questa mattina è stata contattata dall'Asrem per accompagnare al centro vaccinale di Bojano suo marito con appena sette minuti di preavviso. Costretta a rifiutare per l'impossibilità di raggiungere in tempo la struttura da Vinchiaturo, il paese in cui vive, racconta: "E' assurdo, il vaccino è un diritto non un piacere che ci stanno facendo".