La macchina organizzativa è eccezionale, in poche ore Termoli è trasformata. Ultimi preparativi prima dell’arrivo del Giro d’Italia, previsto per oggi 14 maggio. Il gruppo è atteso in città attorno alle 16,30-17, ma da ore ormai il centro e il lungomare sono in trasformazione.

Striscione dei 3 km all’arrivo posizionato appena dopo la rotatoria fra via Colombo e via del Mare, quello dell’ultimo km in Corso Nazionale poco prima della Madonnina.

Da lì area transennata, niente auto da via Abruzzi, anche passeggiare può avere le sue difficoltà perché c’è qualche attraversamento qua e là ma nel primo pomeriggio l’arrivo verrà blindato. In piazza Donatori di Sangue sono stati allestiti gli stand dell’Open Village dove si accede solo con accrediti o autodichiarazione compilabile al momento.

L’area di fronte al Terminal bus è inaccessibile, solo chi ha un bel balcone su via Martiri della Resistenza o via Olanda avrà una visuale privilegiata.

In Comune intanto impegno istituzionale con il colonnello dell’Aeronautica e volto noto delle previsioni meteo su Mediaset Mario Giuliacci per ‘Volare con il Giro d’Italia’, manifestazione organizzata dal consigliere di Forza Italia Francesco Rinaldi e moderato dalla consigliera dei Popolari Michela Antignani alla presenza, tra gli altri, dell’associazione Ordo Cavalieri Termolae e del Liceo Scientifico aeronautico Locatelli di Bergamo. Da segnalare l’esposizione in municipio di bici d’epoca della storica ‘Bianchi’.

Intanto sul percorso cominciano a vedersi curiosi, tifosi, appassionati in bici. Il centro pullula di persone, e molti si sono vestiti in tinta con la corsa. C’è grande fermento per quella che deve essere una giornata di festa.