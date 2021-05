Termoli, Centrosinistra chiede di intitolare via o piazza al 25 Aprile

I Consiglieri Comunali di minoranza (PD e VotaXTe) raccogliendo la proposta avanzata dal circolo PD di Termoli nella ricorrenza del 25 aprile, con una mozione protocollata ieri 10 maggio, impegnano il Sindaco e la giunta ad intitolare una strada/piazza al “25 Aprile” vista la mancanza in città.

“Conosciuta come Festa della Liberazione – scrivono gli esponenti dell’opposizione – il 25 aprile ricorre l’anniversario della liberazione d’Italia: la giornata istituita come festa nazionale il 27 maggio 1949 con la legge 260, per celebrare la liberazione dell’Italia dall’occupazione nazifascista grazie al sacrificio dei partigiani.

Oltre alla conoscenza da un punto di vista storico del 25 aprile, è fondamentale trasmettere alle future generazioni il profondo significato della Resistenza: libertà e democrazia.

In numerose città italiane vi sono strade o piazze intitolate al “25 aprile”, per mantenere vivo il ricordo di tutti i soldati e partigiani che hanno combattuto fino alla morte per liberare il nostro Paese.

Con questo ci auguriamo che la mozione venga discussa nel prossimo Consiglio Comunale”.