Tecnici di laboratorio spostati dal S. Timoteo, Totaro: “Esperienza tutta sprecata”

Due dei tecnici del laboratorio analisi in servizio al San Timoteo nei mesi scorsi, con un contratto libero professionale a partita Iva, saranno destinati a un’altra sede. In realtà tutti e 20 i tecnici di laboratorio che si sono classificati nella graduatoria stilata da Asrem per l’emergenza pandemica oggi sono stati convocati a Campobasso in quanto dal 1° giugno ci saranno diverse variazioni in riferimento agli ospedali in cui dovranno prestare servizio.

Il patologo clinico Giancarlo Totaro lancia un nuovo allarme ipotizzando grossi problemi perché, spiega, “I nuovi arrivati dovranno fare l’apprendistato che richiede la presenza del personale stabile e si riflette con problemi nelle turnazioni sia durante l’orario diurno che notturno, questo anche per la cronica carenza di personale che si assottiglierà ancora di più”.

“Avremo difficoltà enormi a coprire i turni notturni e anche a usufruire di ferie meritate dopo un anno pazzesco dovuto all’emergenza covid” sottolinea Totaro. Che è anche esplicito nel giudizio sulle scelte della dirigenza aziendale: “Tutta l’esperienza acquisita sul campo buttata dalla finestra con questi spostamenti”.