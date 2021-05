Guglionesi

Si è spento a 75 anni in ospedale, in seguito a una malattia, il promotore della celebre manifestazione che nel 2019 era arrivata alla sua 25esima edizione, sospesa lo scorso anno a causa del Covid. Antonino Pace, per tutti e da sempre Tonino, ex amministratore comunale, presenza viva nelle associazioni del paese, è ricordato con grande affetto dalla comunità, che oggi ha appreso della sua morte con dolore. Alla famiglia le condoglianze più sentite. I funerali saranno celebrati mercoledì pomeriggio.