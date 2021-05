Streaming e piattaforme di teleconferenza nel nuovo ciclo di webinar del CSV Molise

Le nuove tecnologie e in particolare il vasto mondo del web rappresentano uno strumento ormai necessario per colmare le distanze tra le persone imposte dalla pandemia da Covid-19. Un assunto quanto mai vero anche per gli enti del Terzo Settore che tramite le piattaforme online possono indire assemblee e direttivi, svolgere laboratori, seminari o promuovere semplicemente incontri tra gli iscritti.

Il CSV Molise ha inteso facilitare l’accesso a internet programmando un ciclo di webinar che consentirà ai rappresentanti delle associazioni di acquisire le competenze di base per organizzare una riunione, una diretta sui social, un convegno e anche per creare una rete associativa.

‘Streaming e piattaforme di teleconferenza’ è il titolo dell’iniziativa in programma nei giovedì della seconda metà di maggio 2021: 13, 20 e 27. Tre lezioni da 90 minuti ciascuna, dalle ore 16:30 alle 18, in cui un esperto formatore guiderà i volontari alla scoperta dei software e delle applicazioni utili a proseguire le attività delle singole organizzazioni e a creare connessioni con l’esterno.

Per partecipare occorre avere la disponibilità di un pc e di una connessione stabile.

Il corso di formazione è gratuito e aperto a un massimo di 40 iscritti.

Qui il link per formalizzare l’adesione.