SOSteniamo il Molise: capitale naturale e servizi ecosistemici

di Angelo Sanzò, Presidente Comitato Scientifico Legambiente Molise

A partire da giovedì 25 marzo scorso, fino al corrente 18 maggio, con cadenza settimanale, si sono tenuti otto webinar a sostegno del programma SOSteniamo il Molise, promosso da Croce Rossa Italiana, Comitato di Campobasso e Isernia e Legambiente Molise, volto a sviluppare una maggiore consapevolezza sul tema della sostenibilità.

L’incontro del 6 maggio, in particolare, trattato dallo scrivente, è stato dedicato all’analisi e alla discussione dell’importante tema CAPITALE NATURALE E SERVIZI ECOSISTEMICI, laddove per Capitale Naturale s’intende l’insieme delle risorse fisiche, chimiche e biologiche, disponibili in natura. Risorse che contribuiscono, vicendevolmente, al funzionamento, nella sua interezza e complessità, della macchina naturale di cui ciascuna di esse è parte integrante e responsabile.

L’intera massa di materia naturale disponibile appartiene a due ben distinti macro ambiti, definibili l’uno biotico, l’altro abiotico. In più, è bene evidenziare e ricordare che tale Capitale è da considerare nella sua duplice accezione di rinnovabile e non rinnovabile, indipendentemente dalla sua provenienza biologica o meno, in senso stretto. I combustibili fossili, infatti, pur appartenendo al filone delle risorse non rinnovabili, come qualunque materia prima, proveniente da cave o miniere, derivano da lunghe e complesse vicende chimico-fisiche che ne hanno permesso la trasformazione nei carburanti, conosciuti e tuttora utilizzati.

La componente abiotica, in particolare quella di natura solida, è formata dall’insieme del patrimonio geologico ovvero del più e meglio materiale roccioso esistente e disponibile. Risorsa classificata e distinta, in base alla sua origine, nelle ben tre note categorie: ignee o magmatiche, sedimentarie e metamorfiche. A loro volta costituite da uno o più minerali che ne determinano, per ciascuna, le peculiari caratteristiche chimico fisiche, circa le specifiche funzioni e modalità di comportamento; materiale roccioso che può, attraverso più o meno complessi processi chimico fisici di alterazione, diventare parte integrante della frazione abiotica del suolo.

È tale componente che, con quella abiotica del substrato solido e con l’indispensabile aiuto della frazione gassosa (aria) e quella liquida (acqua), pone le basi perché possa attivarsi, tramite la fotosintesi clorofilliana, il mirabile processo della catena alimentare, il solo capace di perpetuare l’intero e complesso sviluppo della vita sul nostro pianeta.

Su tali basi, vegetali e animali hanno la possibilità di formarsi, svilupparsi ed evolvere nel tempo. In particolare per il genere umano, l’acqua e il terreno fertile sono le due risorse fondamentali e insostituibili, alla base dell’economia che lo riguarda. Sono esse, infatti, quelle che possono permettere la sua esistenza e continuità. Il tutto tenuto, sapientemente, insieme, dai citati cicli biogeochimici, quali l’idrologico, la fotosintesi clorofilliana e la catena/rete alimentare.

La seconda parte dell’assunto, I Servizi Ecosistemici ovvero i benefici che gli ecosistemi forniscono all’uomo, sono strettamente legati, com’è possibile osservare, alla cura e alla regolazione, ma anche alla mitigazione e all’adattamento delle e alle alterazioni subite e provocate nei confronti degli equilibri all’interno dei suddetti cicli biogeochimici.

Ancora una volta è quanto mai importante ricordare il valore del mutare nel tempo delle condizioni ambientali, siano essi naturali che, ancor più, come nell’attuale congiuntura climatica, provenienti dai comportamenti antropici alteranti.