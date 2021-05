LUNEDI’ 3 Inizio incerto per il primo lunedì del mese: al mattino una diffusa nuvolosità interesserà l’intera regione che sarà coperta da nubi, qualche schiarita l’avremo nel pomeriggio ma continueremo ad avere un tempo variabile, seppur con un bassissimo rischio di piogge. In nottata cieli sgombri e finalmente stellati per effetto di una ventilazione vivace rea anche dell’abbassamento di temperatura registrato in queste ultime 48 ore. La colonnina di mercurio non salirà oltre i 20 gradi nelle ore più calde del giorno.

MARTEDI’ 4 Giornata di sole e nubi anche in questo martedì: l’alta pressione, che ci ha protetti da un eccesivo maltempo nella scorsa settimana, è ancora lì pronta a farci compagnia ma stavolta è accompagnata da corpi nuvolosi che risalgono dall’Africa settentrionale redendo ancora dinamico il contesto.