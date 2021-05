Anche a Palata é stato festeggiato il 19esimo scudetto dell’Inter. Dopo la vittoria per 5 a 1 sulla Sampdoria a San Siro, nel piccolo paese del Basso Molise è scoppiata la festa per i tifosi nerazzurri.

La scorsa settimana, precisamente domenica 2 maggio dopo la vittoria dell’Internazionale a Crotone e il pareggio dell’Atalanta con il Sassuolo, la squadra milanese aveva conquistato matematicamente lo scudetto vincendo il Campionato di Serie A e a Termoli, nel centro cittadino, erano nati caroselli, cori e feste in piazza Sant’Antonio dove i tifosi si erano ritrovati con maglie, mascherine e bandiere.

Ieri pomeriggio – sabato 8 maggio – la festa è nata anche a Palata dove il tifo per i nerazzurri è particolarmente sentito e si tramanda di generazione in generazione. Qui tanti ragazzi e anche tanti adulti e bambini, rigorosamente in maglia nerazzurra e con mascherine, hanno festeggiato la vittoria della squadra milanese nello stesso momento in cui a Milano si festeggiava lo scudetto arrivato in casa nerazzurra dopo ben undici anni.

Anche qui, cori, festa, bandiere, striscioni e sfilata in auto per i festeggiamenti che celebrano l’Internazionale di Milano Campione d’Italia con gli immancabili selfie e le storie di Instagram per raccontare la gioia anche a chi interista non è.