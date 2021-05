19 maggio – Scendono i ricoveri, ma +1 in terapia intensiva. 6 positivi, 3 a Termoli. Vaccini, scongiurato il blocco

NESSUN DECESSO PER IL 6° GIORNO CONSECUTIVO. CALO DEI RICOVERI MA C’è UN TRASFERIMENTO IN RIANIMAZIONE

Anche oggi 19 maggio non si registra alcuna vittima con il Covid-19. Ed è così dal 13 maggio quando al Cardarelli era morto un uomo di 71 anni di fuori regione. E sempre dal 13 maggio non si registrano nuove ospedalizzazioni. Oggi anzi ci sono state due dimissioni (pazienti di Bojano e Lucito) che portano il totale di pazienti ricoverati al Cardarelli per Covid a 20. Di questi però 5 sono in condizioni più critiche e sono ricoverati in Terapia Intensiva. Erano 4 fino a ieri ma oggi un degente di Lucito è stato trasferito nel reparto salvavita dacchè era ricoverato nel reparto ordinario di Malattie Infettive, dove appunto rimangono 15 pazienti ricoverati.

6 CONTAGI, TASSO DI POSITIVITÀ ALL’1.3% E 22 GUARIGIONI

Anche oggi estremamente basso il tasso di positività, che è dell’1.3% per effetto di 6 soli contagi su 472 tamponi molecolari processati. La metà delle nuove diagnosi però proviene da Termoli, mentre le altre sono casi isolati riferiti a Isernia, Riccia e Sesto Campano.

Sono molte di più, quasi il quadruplo, le guarigioni. Nelle ultime 24 ore l’Asrem ne ha certificate 22, di cui 5 a Riccia, 4 a Montaquila, 2 rispettivamente nei due capoluoghi di provincia.

Per effetto dei pochi contagi e maggiori guarigioni, gli attualmente positivi scendono alla cifra di 250.

VACCINI, SCONGIURATO LO STOP. ARRIVATE OGGI 2MILA DOSI ASTRAZENECA E 10.500 PFIZER

Da ieri ad oggi risultano effettuate circa 2.370 somministrazioni. Scongiurato dunque il rischio di dover interrompere (o rallentare oltremodo) la campagna vaccinale molisana. Il rischio si era palesato ieri tanto che l’Asrem aveva reso noto che in mancanza di consegne oggi si sarebbe potuto procedere solo con 600 vaccinazioni. Ma così non è stato e, anche se il sito non risulta ancora aggiornato, vi si legge che in data odierna (19/5) sono state consegnate 2mila dosi del preparato AstraZeneca e che sono arrivate altresì le oltre 10mila dosi Pfizer attese.

A conferma di quanto detto è poi arrivata la comunicazione dell’azienda sanitaria: “Si comunica che a fronte della esiguità del numero di vaccini disponibili per la giornata odierna la Regione si è attivata per una fornitura straordinaria di 2.000 dosi di Astrazeneca presso la Struttura diretta dal Generale Figliuolo.

Oggi alle 14.30 le predette dosi sono pervenute a Campobasso e prontamente somministrate, consentendo il rispetto del target vaccinale.

Si conferma, inoltre, la avvenuta consegna, sempre nella odierna giornata, come da programmazione nazionale, di 10.530 dosi di Pfizer che consentiranno il prosieguo della campagna vaccinale”.

I DATI NAZIONALI

Oggi in Italia i contagi sono stati poco più di 5.500, l’1.9% dei test (molecolari ed antigenici) effettuati. Da giorni il tasso di positività è abbondantemente sotto il 3% e anche oggi sotto il 2%, a riprova di come il contagio stia scemando. Oggi le vittime sono state 149 (ieri poco più di 200) e continuano a scendere i ricoveri: -46 nelle Terapie Intensive rispetto a ieri e -521 quelli nei reparti ordinari.

DA OGGI SCATTA LO SLITTAMENTO DEL COPRIFUOCO