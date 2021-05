Strazio, dolore e sconcerto. E’ una domenica di lutto per San Polo Matese dove questa mattina – 2 maggio – si è spento Aldo Gianfagna, consigliere comunale di 37 anni e vice presidente del gruppo folk del paese, La Teglia.

Il giovane uomo sembra sia deceduto nel sonno, forse a causa di un malore improvviso, sulle cui cause non è escluso che si apra un fascicolo: un’inchiesta di prassi per fare chiarezza sui motivi del decesso.

Com’era comprensibile, la notizia si è diffusa velocemente nel paese che si è stretto attorno alla famiglia di Aldo e alla moglie Sabrina, sotto choc per l’improvviso decesso di un ragazzo amato, sorridente e generoso e che lascerà un vuoto immenso. “Se n’è andato un angelo”, hanno scritto in tanti su Facebook lasciando un pensiero in suo ricordo.

Ed è in lutto anche il mondo del folklore molisano: Gianfagna era vice presidente del gruppo folkloristico del paese matesino, ma conosciuto anche dagli altri gruppi della tradizione molisana. “Il mondo del folklore molisano piange uno dei sui figli migliori”, scrivono dalla Federazione Italiana Tradizioni Popolari del Molise.

I funerali si svolgeranno domani, 3 maggio, alle 16.30 nella chiesa di Sant’Antonio a San Polo Matese.