Tu vuoi l'america

Michele Francabandiera, termolese, è appassionato di Stati Uniti e dopo tanti viaggi on the road nella terra americana ha creato un gettonatissimo blog in cui dispensa consigli e dritte forte della sua esperienza. In questa intervista racconta la sua passione per gli Stati Uniti d’America e per i viaggi, “esperienza vitale che riprenderemo a fare presto”.