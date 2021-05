Salvati dopo ore al freddo nella gola del Quirino i tre escursionisti termolesi dispersi

Non avevano fatto ritorno a valle dopo l’arrampicata sulla parete rocciosa della montagna di Guardiaregia, sul torrente Quirino. L’allarme era scattato intorno alle ore 18, quando il gruppo non vedendo ritornare i compagni aveva allertato i vigili del fuoco, arrivati sul posto con le squadre del Soccorso Alpino e Speleologico. Sono stati proprio gli operatori del Cnsas a rintracciare i tre uomini, tre escursionisti esperti con età tra i 50 e i 60 anni di Termoli, impegnati oggi 8 maggio in una arrampicata sulle Gole del Torrente Quirino, a Guardiaregia.

La squadra del soccorso alpino fkuviale è riuscita a raggiungerli, pure con una situazione resa più complessa dal sopraggiungere delle tenebre, prestando i primi soccorsi. Alle ricerche hanno partecipato i vigili del fuoco di Campobasso e il Cai.

I tre torrentisti erano in buone condizioni di salute e la squadra ha organizzato la risalita delle cascate per l’evacuazione dalle Gole del Torrente. Infreddoliti, stanchi e provati dalle ore trascorse nella forra, ma per fortuna vigili e coscienti. Ai tre sono state prestate le prime cure prima di affrontare la risalita.