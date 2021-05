Sabato Open day al centro di aiuto alla famiglia ‘Amoris Laetitia’ di Termoli

Il Centro di aiuto alla famiglia “Amoris Laetitia” di Termoli aderisce alla Giornata nazionale della Consulenza familiare in programma sabato 22 maggio. In questa occasione i locali del Centro – in piazza Sant’Antonio a Termoli – resteranno aperti dalle 16 alle 19 per uno speciale ‘Open Day‘.

L’obiettivo della Giornata nazionale, organizzata dall’A.I.C.C. e F., Associazione Italiana Consulenti Coniugali e Familiari, è quello di promuovere questa importante relazione d’aiuto nell’opinione pubblica e far conoscere il lavoro, la competenza e la dedizione dei Consulenti Familiari nell’esercizio della loro professione. Si tratta di un “professionista socio-educativo che, adeguatamente formato con metodologie specifiche, aiuta la coppia e il nucleo familiare ad attivare, nelle loro dinamiche relazionali, le risorse interne ed esterne per affrontare crisi, cambiamenti e situazioni difficili”. Una figura importante, che con profonda umanità “sostiene la famiglia nella complessità delle sue relazioni e nelle fasi di cambiamento che rientrano nella norma e non nella patologia”.

Un momento per visitare il Centro di Aiuto alla Famiglia “Amoris Laetitia” di Termoli, “opera-segno” della diocesi di Termoli-Larino, i suoi operatori e i numerosi servizi offerti nel pieno rispetto delle prescrizioni sanitarie in termini di sicurezza e distanziamento.

“Uno spazio sempre più radicato sul territorio – afferma il direttore, don Gianfranco Lalli – pensato per accogliere ogni singola persona, ogni coppia e ogni famiglia che chiedono di essere aiutate per ritrovare quella serenità di vita che tutti meritiamo”.