Sabato il Giro d’Italia attraversa Campobasso, tutti i divieti e le limitazioni al traffico

Il 104esimo Giro d’Italia – sabato 15 maggio – attraverserà anche le strade di Campobasso.

L’ottava tappa ciclistica Foggia – Guardia Sanframondi è pronta dunque ad attraversare le strade della città allietando appassionati e simpatizzanti.

Per garantire la sicurezza durante lo svolgimento della corsa, il sindaco Roberto Gravina ha emesso un’ordinanza per la sospensione del traffico, sulle strade interessate dalla manifestazione almeno a partire da due ore e 30 minuti prima del passaggio della corsa.

Il Giro d’Italia percorrerà: via Puglia, via San Giovanni, via Mazzini, Piazza Cesare Battisti, Piazza Pepe, Corso Bucci, Piazza d’Ovidio, Piazza Vittorio Emanuele II, Viale Regina Elena, Piazza Falcone Borsellino e via Duca D’Aosta.

Su queste strade sarà allestita la segnaletica verticale indicante il divieto di sosta nonché la chiusura temporanea al traffico.

Durante l’interdizione alla circolazione è vietato il transito di qualunque veicolo che non è al seguito della gara.

A partire dalle 8 di sabato 15 maggio e fino al completo passaggio degli atleti nello specifico sarà vietato sostare:

in via San Giovanni dall’intersezione con via delle Frasche/ via Giambattista Vico all’intersezione con via Mazzini in ambo i lati.

Via Mazzini, dagli stalli di sosta a Piazza Cesare Battisti.

Piazza Cesare Battisti, Piazza Pepe (dagli stalli prospicienti la banca Intesa San Paolo).

Corso Bucci, dall’intersezione con Piazza Pepe a Piazza d’Ovidio ambo i lati.

Piazza d’Ovidio, Piazza Vittorio Emanuele II (dall’intersezione con Piazza d’Ovidio e fino all’intersezione con Viale Elena e via Nobile).

Viale Elena dall’intersezione con Piazza Vittorio Emanuele II/via Nobile a Piazza Falcone e Borsellino.

Via Duca D’Aosta ambo i lati.

Da mezzogiorno e fino al completo passaggio della carovana è prevista la chiusura temporanea al traffico dei seguenti tratti stradali: via Puglia, dalla rotatoria incrocio con via Sicilia e fino alla rotatoria incrocio con via San Giovanni.

Via San Giovanni, dalla rotatoria incrocio con via Puglia all’intersezione con via Mazzini.

Via Mazzini, dall’intersezione con via San Giovanni a Piazza Cesare Battisti e Piazza Pepe.

Corso Bucci, da piazza Pepe all’intersezione con Piazza d’Ovidio.

Piazza d’Ovidio, Piazza Vittorio Emanuele II Viale Regina Elena, Piazza Falcone e Borsellino e via Duca D’Aosta.