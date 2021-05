Ruba in un magazzino e se ne va a passeggio, la polizia lo trova grazie alle immagini delle telecamere

La classifica del sole 24 ore

Iperspecializzati in diverse materie del diritto e capaci di immaginare un futuro puntando sui giovani: è questo il segreto del successo dello studio di Salvatore e Giuliano Di Pardo presenti in ben nove dei quindici settori di competenza dell’indagine stilata per il quotidiano economico Il Sole 24 ore. Gratifiche anche per lo studio Lucarelli-Lavanga che quest’anno per la prima volta compare in una classifica nazionale. Accreditato, ma a livello territoriale, anche Ennio Cerio.