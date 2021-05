Le rivendicazioni

Questa mattina, 20 maggio, il movimento 'Cacciamoli' si è radunato in via Genova. Emilio Izzo: “Si bleffa sui fatti e ci si fa accompagnare in pronto soccorso dal dg Florenzano…”. E sulla gestione pandemica: “L’ospedale covid non l’abbiamo mai avuto, siamo primi in percentuale in Italia come vittime in ospedale, si parla della zona bianca come se fosse merito di chi ci amministra”.