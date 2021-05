Rissa fuori da un bar a Verona, aggredito giovane termolese

Un 25enne termolese è rimasto vittima di un’aggressione avvenuta nella serata di ieri 30 aprile in piazza Erbe a Verona. L’aggressore, un 26enne di Pozzuoli, provincia di Napoli, è stato arrestato dalla polizia dopo aver preso a colpi di sedie alcuni presenti in un bar della piazza.

Il giovane campano è accusato di lesioni finalizzate alla resistenza a pubblico ufficiale, oltraggio e minaccia a pubblico ufficiale. Il termolese, che fra le altre cose ha avuto la maglietta strappata nel corso dell’aggressione, potrebbe sporgere denuncia.

In tutto tre persone sono state fermate e portate in questura per l’identificazione e la ricostruzione di quanto avvenuto. Polizia, carabinieri e polizia locale hanno faticato non poco per riportare la calma all’esterno del bar dove è avvenuta l’aggressione.