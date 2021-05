Rispetto della differenziata a Termoli: il calendario dei controlli delle Guardie ecologiche

Continuano i controlli delle Guardie Ecologiche e dell’Amministrazione Comunale sul corretto conferimento dei rifiuti nel Comune di Termoli.

Nei prossimi giorni verranno effettuati dei controlli a campione finalizzati a verificare il rispetto dei divieti e delle prescrizioni di legge in ambito ambientale con particolare attenzione alla corretta separazione delle diverse tipologie di rifiuto e al corretto conferimento nei giorni stabiliti dal calendario di raccolta.

L’obiettivo e lo spirito dei controlli in questa fase è principalmente quello di informare ed educare i cittadini, quindi di svolgere un’opera di sensibilizzazione sul territorio che arrivi direttamente nelle case dei cittadini.

Di seguito il calendario dei prossimi controlli: giovedì 27 maggio: via Alcide De Gasperi e via Madonna delle Grazie; giovedì 3 giugno: via degli Olivi, giovedì 10 giugno: via Catania.