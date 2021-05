Tempo di riapertura anche per Agorà di Termoli, il ristorante che ‘abbraccia’ il mare e che si trova nel quartiere di Difesa Grande.

Ed è, più che mai, una riapertura in sicurezza perché il locale ha scelto di avvalersi di una novità in fatto di igienizzazione da virus e batteri che lo rende unico in Italia. Già, perché Agorà è il primo ristorante, non solo del Molise ma di tutto il Paese, che userà la soluzione chiamata Descudo29, ideata dall’Azienda EsaGenius. Si tratta di una barriera – attraverso coperture stampate in 3D – che riduce il tempo di permanenza di virus (come il Sars-Cov-2) e batteri sulle superfici, che altrimenti potrebbero restare ‘in vita’ per 72 ore. Un unicum che unisce innovazione e sicurezza.

D’altra parte, il locale di via dei Pioppi (al civico 14) è in grado di garantire oltremisura un distanziamento tra i commensali, complice l’ampio terrazzo (circa 200 metri quadrati) che peraltro offre una vista mozzafiato sul mare. Il titolare del ristorante però ci tiene a sottolineare che il loro obiettivo non è quello di riempire ‘a più non posso’ lo spazio esterno. I tavoli saranno distanziati ben oltre le soglie fissate dalla normativa. Come sempre, si punta sulla qualità e non già sulla quantità.

Una filosofia, quella della qualità, che si rispecchia perfettamente nella cucina. L’imperativo è sempre quello di rispettare la stagionalità dei prodotti e di scegliere prevalentemente quelli che il nostro territorio offre. Una cucina a chilometro zero, dunque, sempre tesa a coniugare scientemente tradizione e innovazione. E come sempre il giovane chef Gianni Granchelli stupirà i clienti con nuovi piatti. La riapertura coinciderà infatti con un nuovo menu. Tra i piatti che si potranno gustare funnateje, agnello n crosta di olive su crema di patate, ed altre specialità

Inoltre, considerato il successo avuto, anche quest’anno si potrà degustare il menù TERRADAMARE.

Dopo il lungo stop (e l’esperienza dell’asporto e della consegna a domicilio), dunque, da domenica 2 maggio il raffinato ristorante tornerà a servire i propri clienti al tavolo che potranno così fare l’esperienza di gusto che Agorà sa offrire.

Un’esperienza da vivere non solo in totale sicurezza, ma anche in assoluto confort. Il terrazzo sarà infatti allestito con adeguati sistemi di riscaldamento per esterno. Niente paura dunque per i più freddolosi.

Data la disponibilità di posti limitati, per pranzare e cenare è gradita la prenotazione. Per info e prenotazioni chiama il numero 0875 724311 oppure visita il sito. Agorà è anche su facebook e instagram.