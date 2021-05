MERCOLEDI’ 12 Ci troviamo in quella parte dell’Italia che non sta subendo gli effetti dell’ennesima perturbazione atlantica che sta, invece, flagellando il nord e anche alcune regioni del centro. Il Molise, per ora, è fuori dal tunnel delle piogge e dei nubifragi, mantiene temperature al di sopra della media e ha un’altra giornata di tempo stabile e prevalentemente soleggiata. Qualche copertura, a tratti anche consistente, è prevista, come pure un annuvolamento più deciso sul versante occidentale al mattino e in serata. Ma avremo prevalenza di bel tempo.

GIOVEDI’ 13 Soffierà lo Scirocco sulle regione adriatiche, ci sarà qualche pioggia e anche il sole non sarà così deciso in questo giovedì 13 maggio. I vortici ciclonici che hanno fatto il loro ingresso sull’Italia stanno portando qualche effetto anche al Meridione, certamente più protetto rispetto al nord e al centro, ma non per questo totalmente estraneo a una certa variabilità. Intanto le temperature subiranno un calo inoltre il mattino sarà piuttosto nuvoloso ovunque e con qualche pioggia prevista a Cerro al Volturno e Castelmauro. Instabile anche il resto della giornata con piogge sparse tra Isernia e Venafro.