Repair, la soluzione naturale al fastidioso hangover

Il consumo moderato di bevande alcoliche è un’abitudine che fa parte della nostra vita. Infatti, bere un bicchiere di vino, una birra fresca birra o delle briose bollicine è un modo per godersi un momento di relax dopo il lavoro, per accompagnare una cena gustosa oppure per ritrovarsi e festeggiare con gli amici.

Insomma, sarebbe davvero un peccato rinunciare a questi momenti. Eppure, molto spesso, alcune persone hanno perso il piacere di bere un buon bicchiere di vino per gli effetti che l’alcool ha sull’organismo.

Anche se si consumano bevande alcoliche in modo moderato, infatti, il nostro corpo può reagire con una serie di disturbi, tra cui nausea, mal di testa e stanchezza. Questi sono i sintomi più comuni dell’hangover.

Con questo termine, che pare abbia un’origine insolita in quanto indicava alcune corde usate nell’800 alle quale gli indigenti si appendevano per riposare evitando la fredda superficie del pavimento, citate anche da Honoré de Balzac e Orwell, si indicano i postumi della sbornia.

L’hangover, in pratica, è un segnale che il nostro corpo ci da per dire che ha subito un danno. Ecco perché, se si alza un po’ troppo il gomito, o semplicemente non si è abituati a bere bevande alcoliche, il giorno dopo si avvertirà un fastidioso e generalizzato malessere.

Questo effetto, anche se meno marcato, non si ha solo dopo una notte “brava”, ma a volte anche un paio di bicchieri di vino a pranzo possono farci sentire assonnati ed annebbiati. Questa sensazione tende a svanire con il riposo, ma se si deve tornare subito al lavoro, ad esempio, non c’è altra scelta che rinunciare a questo piccolo piacere e momento di convivialità.

Come nasce Repair

Per fortuna, però, oggi esiste un prodotto innovativo e naturale. Repair è un integratore a base di estratti vegetali e vitamine che agiscono in maniera sinergica su due fronti: da una parte, infatti, permettono di alleviare i sintomi dell’hangover, mentre dall’altra svolgono un ruolo epatoprotettivo.

L’idea di una soluzione per alleviare i sintomi della sbornia, ma anche per far smaltire al corpo più velocemente l’alcol ingerito durante i pasti, è venuta al dottor Saverio Chirico proprio mentre era al bar con un suo amico, anche lui appassionato di medicina e nutraceutica.

Lunghi studi e ricerche hanno portato alla brillante formulazione di Repair, che si avvale di principi attivi naturali e che, ovviamente, non vuole essere un incentivo al consumo smisurato di alcol, ma una soluzione dopo qualche bicchiere in più o per i lavoratori che, anche dopo i più ricchi pranzi aziendali, hanno l’esigenza di essere sempre pronti e svegli.

Basta assumere due capsule di Repair con abbondante acqua per sentirsi di nuovo in forma, freschi e pronti per affrontare la giornata.

Il fegato è il primo organo ad essere messo sotto sforzo ed a subire danni dal consumo di alcool.

Quando nel nostro corpo introduciamo l’alcol, il fegato lo converte in formaldeide, che provoca cefalea e nausea. L’organismo impiega circa un’ora per metabolizzare l’alcool e questo spiega perché, in caso di consumo di alcol prolungato, ad esempio per una serata, le persone continuano ad avvertire quella fastidiosa sensazione. E’ il fegato che continua a produrre determinate sostanze chimiche ed è proprio qui che avvengono i principali processi di disintossicazione del corpo.

La formula di Repair, scelta con cura ed attenzione dal dottor. Saverio Chirico, biologo ed esperto in scienze della nutrizione umana, ha spiccate proprietà antinfiammatorie, antiossidanti e anti alcol.

Repair, grazie alla presenza di vitamina B di estratti vegetali e sostanze biochimiche, può essere indicato anche in situazioni in cui il consumo di bevande alcoliche non è moderato e occasionale.

DHM e SAMe, i punti di forza della formulazione di Repair

La formulazione di Repair è completamente basata su estratti vegetali e vitamine. La sua composizione include DHM, Silybum marianum (cardo mariano), NAC, SAMe e vitamine del gruppo B.

Il DHM (Diidromiricetina) è un flavonoide che aiuta a proteggere il fegato stimolando la produzione di enzimi, riducendo i lipidi e il rilascio delle citochine, sostanze responsabili dell’infiammazione. Inoltre, sostiene anche il metabolismo dell’etanolo. In questo modo, anche i danni indotti dal consumo di alcool vengono limitati.

Molto importante è la presenza del cardo mariano, una pianta spontanea presente in molte zone dell’Italia centro-meridionale che contiene la silimarina. Questa sostanza, utilizzata fin dall’antichità per curare varie forme di sofferenza epatocellulare è fortemente antiossidante ed epatoprotettrice.

La NAC, invece, è una sostanza capace di stimolare la produzione di glutatione, il più potente antiossidante naturale che svolge un potente effetto detox su tutto l’organismo.

La presenza di vitamine del gruppo B (B2, B12 e B9), invece, serve come integrazione poiché spesso nei casi di forte consumo alcolico si verifica una carenza di questa sostanza che può portare all’anemia. In caso di consumo alcolico moderato, l’integratore di vitamina B è utile per contrastare gli effetti dei postumi della sbornia.

La formulazione di Repair è arricchita anche con la SAMe (S-Adenosil-Metionina), una molecola prodotta dal corpo che sostiene l’azione dei neurotrasmettitori come la serotonina, la norepinefrina, la dopamina e la fosfatidilserina.

Si tratta di una molecola ideale per trattare i problemi legati al fegato anche perché non presenta effetti collaterali. Inoltre, sembra avere un’ottima azione anche nel combattere senza farmaci gli stati depressivi che, spesso, si presentano in chi consuma abitualmente alcol.

Chi ha provato Repair è rimasto soddisfatto sia dalla sua efficacia, ma anche da alcuni effetti positivi che ha potuto riscontrare in seguito alla sua assunzione come maggiore energia e una piacevole sensazione di leggerezza. Inoltre, le capsule sono facili da ingerire grazie alla loro dimensione ridotta.

Chirico Nutrition, integratori all’avanguardia

Chirico Nutrition nasce a Luglio del 2020 dalla volontà e dalla passione del dottor Saverio Chirico. L’idea di questa azienda giovane e vocata all’innovazione é quella di proporre integratori con formulazioni originali ed all’avanguardia.

L’obiettivo di Chirico Nutrition è quello di poter conquistare un mercato sempre più ampio soddisfacendo la domanda crescente di prodotti a base di estratti naturali e realizzati secondo elevati standard qualitativi che permettono di migliorare il proprio benessere.

Il dottor Saverio Chirico, biologo e laureato in Scienze della Nutrizione Umana, si appassiona fin dalla tenera età alla biologia ed al corpo umano. Oggi, ha uno Studio di Nutrizione clinica e sportiva a Reggio Calabria.