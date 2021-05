Sono arrivate in mattinata le 100 copie del Giornalino Scolastico di Istituto presso la sede centrale dell’Omnicomprensivo di Casacalenda.

L’iniziativa è riferita al progetto “Giornale di Classe”, a cui hanno aderito soltanto 100 scuole a livello nazionale. A seguire una selezione molto stringente solo 5 scuole per ogni regione secondo un rigoroso criterio cronologico di iscrizione.

Il progetto è stato realizzato in collaborazione con Intesa San Paolo con l’obiettivo di supportare gli studenti nella costruzione di una cultura della complessità e degli strumenti pedagogici e cognitivi per affrontare le sfide future nel nostro Paese. Il team di docenti: Santopolo Giovanna, D’Angelo Concetta, De Gregorio Mariangela, Anna Maria Di Cesare, coordinato dalla professoressa Anna Maria Di Cesare, dopo aver frequentato insieme a propri studenti dei webinar formativi alla presenza di Alfonso Ruffo, Direttore Editoriale del gruppo Economy che ha stimolato le ragazze e i ragazzi delle classi del Biennio del Liceo Linguistico, della classe II C Liceo Scienze Umane, della Classe III A Liceo Scienze Umane e della Classe III A IPIA a cimentarsi nella realizzazione di articoli vari sul tema della corretta navigazione in rete partendo dallo slogan: Prima di navigare ricordati il salvagente.

Grande soddisfazione è stata espressa dalla Dirigente Scolastica professoressa Filomena Giordano, sempre molto disponibile a favorire lo svolgimento di attività extrascolastiche miranti alla crescita formativa di tutti gli studenti.

Questa la copia del giornalino redatto.