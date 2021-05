Campobasso

Il Comune di Campobasso ha approvato una delibera per “l’estumulazione delle salme sepolte da più di 10 anni”. Il dirigente Giarrusso: “Presto completato l’ultimo lotto”. Per diverse persone morte nell’ultimo anno anche per colpa del covid si fa richiesta di sepoltura a terra: il risparmio è netto. Torna in auge il vecchio progetto del forno crematorio in zona Mascione: “Ci stiamo lavorando, va verificata la fattibilità”.