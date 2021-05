Poca acqua in entrata, quartieri di Termoli rischiano di rimanere a secco

Potrebbe mancare l’acqua in diversi quartieri di Termoli nelle prossime ore. Lo rende noto l’Acea, l’azienda che gestisce l’acqua pubblica in città.

“Si informa la cittadinanza che a causa di una riduzione della portata idrica al punto di consegna di Molise Acque, alcune zone della città potrebbero subire delle riduzioni di afflusso dell’acqua se non anche l’assenza. Molise Acque ha comunicato di avere in corso le verifiche necessarie alla risoluzione del problema”.

Questa la stringata nota dell’azienda che non ha specificato dove e per quanto potrebbero esserci disagi. Purtroppo ricominciano i problemi idrici in Basso Molise, un territorio che negli ultimi anni sta soffrendo enormi disagi per chiusure, mancanza d’acqua e guasti continui.

A conferma di questo sia ieri sera che oggi Montenero di Bisaccia è senz’acqua. “Si avvisa l’utenza che a causa di una riduzione nella fornitura idrica odierna da parte di Molise Acque, sarà interrotto il flusso di acqua potabile dalle ore 21 circa di oggi (martedì 25 maggio) fino alle ore 7,30 circa di domani (mercoledì 26 maggio)” si legge nel messaggio inviato alla popolazione.