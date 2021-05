I racchettoni sì, le carte da gioco pure. Sport di squadra come beach volley in forse. In seggiovia si potrà andare, ma a determinate condizioni. Così come nei centri benessere, anche se nelle vasche termali bisognerà fare i turni.

Non c’è dubbio: alle vacanze estive si sta iniziando a pensare, la voglia di spensieratezza e leggerezza sta cedendo il passo alle paure legate al covid, complici le prime giornate calde, il netto miglioramento della situazione epidemiologica e l’accelerazione della campagna di immunizzazione.

Siamo pronti a incastrare tutti i nostri impegni: la prima dose di vaccino o il richiamo, il soggiorno turistico, il matrimonio di una cugina oppure la sagra che quest’anno non vogliamo assolutamente perdere.

Benissimo: dopo aver preso il calendario, è necessario conoscere anche le norme igieniche e comportamentali (uso delle mascherine, distanziamento e contact tracing) per la riapertura in zona bianca e gialla, all’aperto e al chiuso, di una serie di attività. Le Linee guida approvate dalle Regioni riguardano ristoranti, cerimonie, attività turistiche e ricettive, cinema e spettacoli dal vivo, piscine termali e centri benessere, servizi alla persona, commercio, musei, archivi, biblioteche e luoghi della cultura, parchi tematici e di divertimento, circolo culturali e ricreativi, congressi e grandi eventi fieristici, sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò, sagre e fiere locali, corsi di formazione. E questo protocollo influenzerà anche l’estate molisana.

Se quest’anno avete voglia di esplorare i paesini della nostra regione, non potrete non fermarvi in un bar e fare la ‘passatella’. Occhio, però, per giocare a carte non bisognerà solo conoscere ‘padrone’ e ‘sotto’, ma anche indossare la mascherina e disinfettare le mani. I giocatori dovranno sedere al tavolo almeno a un metro di distanza. Il che vi metterà al riparo da sguardi ‘indesiderati’ agli assi che avete in mano. Insomma, un vantaggio c’è.

Altrettanto utile sarà conoscere le norme per le cerimonie, caso mai non riusciate proprio ad evitare l’invito dell’ultim’ora.

I buffet sono consentiti, ma niente calca per andare a fare ‘rifornimento’ di ostriche, sushi o prosciutto e melone. I locali dovranno predisporre “la distribuzione degli alimenti con modalità organizzative che evitino la formazione di assembramenti”. E occhio a dove mettete i piedi perché i ristoratori potranno installare “idonee misure (segnaletica a terra, barriere) per garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro durante la fila per l’accesso al buffet”.

Inoltre, laddove non sarà possibile garantire il personale, i buffet saranno organizzati con “prodotti confezionati in monodose”. Ve le immaginate le fette di caciocavallo in porzioni monodose? Tutt’al più si potranno preparare in questo modo parmigiane e gateau di patate. Tuttavia, siamo convinti che gli chef molisani si ingegneranno per riuscirci.

Durante le feste di matrimonio sarà necessario poi rivedere le scalette musicali: le nuove regole impongono il divieto di “attività e occasioni di aggregazione che non consentano il mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro”. Niente balli guancia a guancia insomma, meglio il solito hully gully o gli intramontabili balli di gruppo.

Infine, le invitate fashion victim dovranno contattare la sarta di fiducia: nelle cerimonie la mascherina è obbligatoria. Secondo le Linee guida “gli ospiti dovranno indossare la mascherina negli ambienti interni (quando non sono seduti al tavolo) e negli ambienti esterni (qualora non sia possibile rispettare la distanza di almeno 1 metro)”. Quindi, le più modaiole non potranno fare a meno di farsi confezionare una mascherina intonata all’abito se non vorranno sfigurare.

Altra novità: i sacchetti porta abiti per riporre indumenti e oggetti personali.

Se invece state pensando alla vacanza al mare, anche nell’estate 2021 sono confermate regole stringenti in spiaggia e negli stabilimenti balneari (sperando di non rivedere la folla degli scorsi anni): ombrelloni distanziati, lettini e sedie a sdraio sanificati dopo l’utilizzo. Cosa si potrà fare al mare per sgranchirsi le gambe? Si potrà giocare a racchettoni o praticare sport in acqua (nuoto, surf, windsurf, kitesurf). Per gli sport di squadra (es. beach-volley, beach-soccer) “sarà necessario rispettare le disposizioni delle istituzioni competenti”.

Avete deciso di regalarvi una vacanza in montagna? Non dimenticate di mettere un paio di infradito in valigia: vi serviranno in camera da letto. Sì, avete letto bene. Perché nei rifugi è vietato “muoversi nella zona notte con gli scarponi: gli ospiti dovranno indossare ciabatte proprie”. Regole che varranno anche per gli ostelli della gioventù.

Fra l’altro per il posto letto dovranno essere rispettate regole rigorose e dettagliate: coprimaterasso in tessuto lavabile, copri materasso e copri federa monouso o biancheria in tessuto lavabile a 90 °C. Come se ciò non bastasse, “rimane comunque obbligatorio l’utilizzo del sacco a pelo personale”.

Il documento approvato dalle Regioni vieta poi gli assembramenti nelle piscine termali stabilendo che “la densità di affollamento in vasca è calcolata con un indice di 4 mq di superficie di acqua a persona (7 mq per le piscine dove le dimensioni e le regole dell’impianto consentono l’attività natatoria)”.

Ovviamente le Linee guida sono molto più dettagliate. Per essere veramente preparati a tutto, potete consultare il documento con tutte le regole. E buona estate.

