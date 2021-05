Pantaloni estivi per lui: le principali tendenze moda

Nel guardaroba estivo di lui, non possono mancare pantaloni leggeri. Che siano corti, bermuda o lunghi, poco importa: basta che permettano di affrontare la stagione più calda con stile. Le proposte per quest’estate della moda uomo sono varie affinché ognuno possa trovare la soluzione ideale. I modelli di tendenza e basic che non possono mancare partono da qui.

Stampati

Una delle principali tendenze per i pantaloni uomo della stagione è la stampa. Sono moltissimi i brand che propongono il capo per eccellenza maschile con divertenti stampe jungle, animalier, vegetale, geometriche, etc. I pantaloni comodi e in cotone sono un must have nell’armadio, da indossare da mattina a sera. Infatti, con il giusto capospalla si trasformano durante le diverse ore. Si tratta di una soluzione alternativa al classico camouflage che si è visto nelle precedenti stagioni e ha quasi stufato.

Oversize e cargo

Direttamente dagli anni 2000 arrivano i pantaloni uomo cargo modello over. I multi tasche sono un modello a cui molti non possano rinunciare. Sono pratici grazie alle tante tasche ma sono anche di grande tendenza. Gli stilisti li propongono con tasche di diverse misure, cinghie, cerniere e quant’altro per accentuare il loro carattere. Ottimi per tornare a viaggiare, sono da abbinare con capi baggy, casual e comodi come le felpe uomo per quando la sera si fa fresco. È il look perfetto per un ragazzo giovane ma anche per chi desidera stare comodo.

Corti, cortissimi

I jeans uomo si fanno corti, anzi cortissimi. I pantaloni corti sono perfetti per le giornate più calde e afose. Pare proprio che questa sarà la stagione dei pantaloni corti, amatissimi dalla gen Z. Dopo i modelli oversize tipici degli anni 2000, tornano anche i pantaloni cortissimi che erano stati dimenticati negli anni 80 e precedenti. Più e corto e più scopre la coscia, più è di tendenza. Mettono in risalto le cosce toniche e muscolose. Per chi si chiede quanto corti devono essere, gli esperti dicono 12 cm circa, quindi cortissimi! Sono adatti anche alla città durante il giorno perciò bisogna esser pronti con il giusto paio da sfoggiare quest’estate.

In lino

Passano le stagioni, ma i pantaloni in lino restano. Sono i pantaloni per eccellenza per la stagione calda: il tessuto in lino è un must have per l’estate perché le sue fibre vuote e cave sono in grado di assorbire il sudore in eccesso, lasciando la pelle asciutta e senza antiestetici aloni e chiazze di bagnato. Chi è alla ricerca di qualcosa di diverso dal classico beige, scelga un pantalone in lino a righe verticali che slanciano la figura da abbinare alle pantofole chic.

Della tuta

La tuta è stata uno dei capi d’eccellenza della stagione, per diverse ragioni tra cui la comodità e la costrizione a casa per diversi mesi. I pantaloni e la giacca della tuta abbinati creano un total look di tendenza. Non solo brand sportivi, ma tutti i marchi hanno reinterpretato la tracksuit per darle stile e carattere.