Palestre chiuse, a Termoli ci si organizza con i balli di gruppo nel parchetto

Palestre, sale da ballo, piscine. Tutto ancora chiuso ma c’è chi si ingegna e fa attività all’aperto. Succede (anche) a Termoli da dove provengono queste immagini (e questo breve video). E cosa c’è di meglio di un sano fitness all’aria aperta, baciati dal sole caldo di questo inizio maggio, per giunta in compagnia (sebbene distanziati l’uno dall’altro)? Nulla, per molti non c’è nulla di meglio e il lungo stop imposto a palestre, sale da ballo, piscine e simili è divenuto intollerabile. Anche perché si va verso la stagione estiva e i chili di troppo iniziano a spaventare.

Questa la situazione nel quartiere Sant’Alfonso di Termoli, nei pressi del parchetto di via Germania solitamente frequentato dai bambini coi genitori che li accompagnano ai giochi. Solitamente, ma non in questo caso. Stavolta i genitori hanno indossato tute e scarpe da tennis e si sono riversati in pista!

Debitamente distanziati, qualcuno con mascherina sul viso e qualcuno no, hanno acceso lo stereo e si sono messi a ballare. Balli di gruppo, tanto amati dai giovani-adulti di varie fasce d’età.

Tutto lecito, chiariamolo. Il decreto Riaperture di aprile (entrato in vigore il 26) consente nelle zone gialle – come appunto è il Molise – di praticare sport individuali, di gruppo e persino di contatto (come il calcetto, altro grande amore degli italiani) purchè all’aperto. E dove sennò? Le palestre riapriranno il 1 giugno, le piscine il 15 maggio, sale da ballo al chiuso nossignore.

Così il testo del Decreto firmato da Draghi: “Dal 26 aprile nelle zone cosiddette gialle, ferma restando la possibilità per gli enti locali o per altri organismi competenti di adottare misure più restrittive in base alle valutazioni di propria competenza, è consentito svolgere attività motoria all’aperto nel rispetto delle norme di distanziamento e senza alcun assembramento.

L’attività sportiva di base individuale, di squadra e di contatto può essere svolta nei parchi pubblici e privati, nelle aree attrezzate all’aperto, negli spazi all’aperto di centri e circoli sportivi, pubblici e privati del proprio Comune o, nel rispetto delle disposizioni relative agli spostamenti, di un altro Comune”.

E ancora, si legge sulle Faq del sito del Governo, “Le attività di danza, yoga e pilates, come ogni altra attività motoria, possono essere svolte esclusivamente all’aperto, in parchi pubblici e privati, e aree attrezzate, o negli spazi all’aperto di centri o circoli sportivi. Dal 1° giugno sarà possibile svolgere attività anche all’interno di luoghi al chiuso nel rispetto di quanto previsto dall’allegato 7 delle ‘Linee Guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere’ emanate dal Dipartimento per lo sport”.

Ed è un’attività, complice la bella stagione, che piace eccome, e che probabilmente dà a chi la pratica un senso di libertà quantomai desiderato dopo lunghi mesi di clausura e di sport davanti ad un pc. A Termoli sono ripartiti anche i corsi di yoga all’aria aperta e molte associazioni sportive hanno chiesto di poter usufruire del Teatro Verde, all’interno del parco comunale, per fare fitness, ginnastica o balli vari.

L’estate è alle porte, la tendenza è in rampa di lancio. O meglio in pista.