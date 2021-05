Palasabetta, l’Airino affronta l’Unibasket Lanciano

Per la seconda giornata di ritorno del campionato di serie D, l’Airino affronta Unibasket Lanciano.

Della squadra abruzzese, bisogna dire che affronta 3 campionati senior (C Gold/C Silver/Serie D) e tutti i campionati giovanili d’eccellenza e Silver, a dimostrazione di un grande lavoro sul territorio.

Le due squadre occupano l’ultima e la penultima posizione in campionato e sarà una partita equilibrata e aperta a tutti i pronostici.

I gialloblù vorranno fare loro la partita per mostrare i miglioramenti visti in queste settimane, che non sono maturate in risultati pieni ma parziali nei vari quarti giocati.

Il Lanciano non ha nulla da invidiare tecnicamente a tutte le squadre del girone, equilibrata e completa ìnel roster in tutti i ruoli.

Appuntamento alle ore 18 al Palasabetta a tifare i gialloblù, in diretta Fb.