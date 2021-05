C’è una spiaggia meno frequentata dai bagnanti che conserva un fascino unico a Termoli. Lontana dalla calca dei lidi, ben distante dal vociare di chi si appresta ad affollare ombrelloni e lettini. È la baia sud di Rio vivo, quasi al confine con Campomarino, molto prossima alla foce del Biferno. È lì che i fratini nidificano, che le garzette si abbeverano, che la natura si riprende il suo spazio.

Quello spazio che gli umani lasciano libero e che gli animali scelgono come habitat. I fratini, ad esempio, uccelli di cui si parla molto perché prediligono le dune della costa molisana per nidificare. Di recente Comune di Termoli e Rieco Sud hanno annunciato che ci sono 14 nidi segnalati sul lungomare nord.

“Ma i nidi ci sono anche a Rio vivo e andrebbero segnalati e protetti” dicono gli autori di questi splendidi scatti, abituali frequentatori di quell’area. Anche perché il vero pericolo per questi uccelli è rappresentato dalla pulizia meccanica delle spiagge, dai rifiuti e dai vandali. E considerando che questa zona è più lontana dai posti affollati, è chiaro che il fratino corra dei rischi se non correttamente segnalato. Oltretutto questo per il fratino è il periodo della riproduzione e si intuisce come sia un passaggio estremamente delicato per la sopravvivenza di questa specie.

Ci sono poi altri volatili che prediligono quest’area. Queste foto mostrano infatti la garzetta, un uccello simile all’airone, che è ben presente nelle aree del Mediterraneo. È un animale che cerca specchi d’acqua adatti alla propria nidificazione e la baia di Rio vivo sembra fare al caso suo.

Non va dimenticato poi che nello scorso decennio diversi esemplari di fenicotteri rosa vennero avvistati proprio alla Baia Paradiso di Rio vivo, oltre che in altri punti della costa molisana, a conferma dello spettacolo della natura che rappresenta quel posto.