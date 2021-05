Movida oltre le 22 e un giovane ubriaco alla guida finisce fuori strada, 9 sanzioni

L'evento

Illustrato in Comune il tracciato della settima tappa il cui arrivo è previsto in via Martiri della Resistenza tra le 16.30 e le 17 di venerdì 14 maggio. Il sindaco ha specificato che la spesa per l’arrivo di tappa del 104esimo Giro d'Italia è di 100mila euro: 20mila dalle casse comunali, 50mila di contributo della Regione Molise e 30mila dagli sponsor.