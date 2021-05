Sono stati sorpresi dai Carabinieri, impegnati nei controlli legati al rispetto delle misure anti-covid, mentre erano in giro: non potevano però uscire di casa dopo aver contratto l’infezione da coronavirus. Moglie e marito sono finiti nei guai per la violazione della quarantena domiciliare disposta dall’autorità sanitaria.

Ai militari che li hanno fermati non hanno fornito alcuna valida giustificazione rispetto al loro allontanamento da casa.

“Nonostante il consistente calo dei contagi nel territorio altomolisano, rimane costante l’attenzione dei Carabinieri della Compagnia di Agnone sul rispetto delle misure di contenimento della pandemia, al fine di fornire un tangibile contributo ai cittadini per un veloce ritorno alla normalità”, commentano dall’Arma.

I militari hanno inoltre sviluppato una mirata attività di contrasto ai reati in materia di stupefacenti con controlli che hanno interessato i Comuni della giurisdizione di competenza. In particolare, i Carabinieri hanno sorpreso un uomo in possesso di una modesta quantità di cocaina, segnalandolo alla Prefettura per i provvedimenti di competenza.