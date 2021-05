Lupi, sospiro di sollievo per Esposito e Dalmazzi: rientro in tempi brevi

Vittorio Esposito non ha nulla di grave. La bellissima notizia è arrivata a ora di pranzo e ha fatto tirare un grande sospiro di sollievo a tutti i tifosi del Campobasso che erano in apprensione per il campione di San Martino in Pensilis. Dovrà restare a riposo per qualche giorno ma il rientro è previsto a breve, addirittura non si esclude che il fantasista possa essere a disposizione per la trasferta di domenica prossima di Recanati. Tuttavia, è più probabile che FantaVittorio, che avrebbe riportato una piccola lesione al menisco, rientri nel match casalingo contro il Tolentino.

Ricordiamo che il giocatore aveva dovuto lasciare il campo alla mezz’ora nella gara contro il Pineto per un infortunio al ginocchio. Si è subito tenuto il peggio anche perché il dolore era forte ma la risonanza ha scongiurato il peggio e dunque Esposito fra poco sarà di nuovo in sesto per trascinare i Lupi verso la serie C in questo rush finale.

Solo un risentimento muscolare per il difensore Alessandro Dalmazzi che era stato sostituito a dieci minuti dalla fine dell’ultimo match casalingo.