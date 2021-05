Lotta al covid e vaccini, Comune vicino ai cittadini con diversi servizi

L’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Guglionesi, con l’assessore Carmela Minchillo, in prima linea per aiutare le persone anziane, sole o non autosufficienti e residenti nel comune sia a prenotare il proprio appuntamento per il vaccino sia ad accompagnarle presso l’hub stabilito dalla Regione Molise per la somministrazione vaccinale.

Anche per le persone non autosufficienti o sole della fascia d’età 65-69 anni l’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Guglionesi mette a disposizione il numero fisso 0875 808120 al quale è possibile rivolgersi per il supporto comunale alla prenotazione del vaccino o anche per informazioni, in caso di necessità, nell’accompagnamento presso l’hub indicato dalla Regione.

Si conferma, quindi, l’impegno dell’Amministrazione Comunale di Guglionesi nell’assistenza sociale ai propri cittadini, che durante la pandemia si è articolata e si sviluppa in varie iniziative essenziali quali: