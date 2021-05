Liquori: tra storia e leggenda, una passione che accomuna tutti gli italiani

I liquori sono un prodotto antichissimo la cui storia trova i primi cenni nel Medioevo arabo intorno al 700 d.C. In quel periodo il movimento Al -Kimiya, il cui nome deriva dal greco “essenza”, iniziò a studiare la distillazione di erbe e piante. L’obiettivo era quello di giungere all’essenza di tutte le cose e la distillazione diveniva un processo di purificazione del prodotto e di se stessi.

Ancora oggi i liquori sono molto apprezzati per i loro aromi e profumi, in Italia il consumo è molto diffuso e vengono degustati a fine pasto o come aperitivi.

Tra i liquori più famosi e apprezzati nel nostro Paese vi è quello al Finocchietto, preparato utilizzando solo le “barbette”, ossia le foglie dei finocchi, lasciate macerare nell’alcol, con il risultato di un ideale digestivo caratterizzato da un gusto delicato. Un altro è il Bombardino, prodotto con latte fresco, uova e rum e spesso arricchito con panna montata, tra i liquori forse il più amato dai golosi!

E ancora il Mirto, prodotto dalle bacche di mirto selvatico e la Genziana ricavata dalle radici della rispettiva pianta. Potremmo proseguire con una lista infinita, o quasi, perché ne esistono tantissimi; solo in Italia si contano più di 50 tipologie tra amari, distillati e liquori!

Fra tutti però ce n’è uno la cui storia è talmente antica da essere divenuta leggenda: il Nocino! Secondo la tradizione italiana, infatti, il Nocino andrebbe preparato da una donna esperta, che dovrebbe salire a piedi nudi su un noce durante la notte di San Giovanni, il 24 giugno, e raccoglierne i frutti a mani nude. Si raccontava che il liquore, prodotto seguendo queste regole, fosse in grado di assicurare salute, ricchezza e benessere.

Ancora oggi le famiglie che preparano il Nocino spesso tengono segreta la ricetta, considerata un bene da tramandare di generazione in generazione e di famiglia in famiglia.

Se leggendo ti è venuta voglia di sorseggiare un buon distillato ma non possiedi una ricetta di famiglia, allora scopri la selezione di liquori online di Destination Gusto , lo shop per gli amanti del buon cibo italiano dedicato a specialità enogastronomiche 100% nostrane! Ne troverai tantissimi, dai più tradizionali ai più originali come i liquori al cioccolato o al melone o alla liquirizia, perfetti da sorseggiare a fine pasto ma anche come protagonisti di un aperitivo o di una chiacchierata fra amici.

Provali e scopri i distillati tipici delle regioni d’Italia e intraprendi un viaggio nel gusto senza paragoni!

