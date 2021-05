Link sponsorizzato

di Antonio Andriani

Da qualche giorno, è in funzione un’officina dove si mettono a punto, e a virgole, i testi letterari che ne siano privi, del tutto o parzialmente.

L’opificio si trova non molto distante dal mare, a Termoli ed il sottoscritto ne è titolare; l’inaugurazione ci sarà, ma nei giorni a venire poiché il lavoro è già tanto e, per le prossime due settimane, non se ne farà nulla. Da libraio, mi sono reinventato meccanico, nella zona balneare del nostro villaggio. Vi anticipo che, oltre al capannone adibito ad officina, sul retro della proprietà ho creato uno sfasciacarrozze per scritture che non stanno più in piedi! Ai gentili clienti che ci sceglieranno per i nostri servizi, professionali e rapidi, la revisione degli scritti sarà gratuita e così, anche, la rottamazione nel caso in cui poesie, novelle e componimenti narrativi non fossero più in grado di circolare ed, anzi, costituissero un pericolo per l’incolumità pubblica. A breve, se gli affari dovessero andar bene, la ditta sarà in grado di convertire, in un’apposita e tecnologica carrozzeria, la lirica stentata in prosa corretta e veloce, le anguste e scomode coupé in confortevoli station wagon, miseri raccontini in eleganti limousine e sonetti, pessimi articoli giornalistici in sportivissime cabriolet. Inoltre, nel tentativo di ridurre l’inquinamento atmosferico, la S.P.A. ‘U Sfascə è in grado di trasformare vetuste scritture Euro 4 in avveniristiche fuoriserie elettriche, a zero emissioni di errori o di strafalcioni. Andri060521