‘Le idee restano’, gli artisti molisani omaggiano Giovanni Falcone con un video

Una data che nessun italiano ha mai dimenticato perché in questo giorno tutta la Nazione è stata colpita al cuore da quel vile massacro che la mafia ha attuato, con disprezzo, violando tutti quei principi di legalità e giustizia che il Magistrato Giovanni Falcone, aveva trasmesso nei lunghi anni di lotta alla mafia, insieme al suo collega e amico di sempre Paolo Borsellino.

L’Associazione Talenti e Artisti Molisani, già promotrice qualche anno addietro dell’iniziativa di intitolare una Piazza ai due magistrati nella Città capoluogo, richiesta poi accolta dall’Amministrazione Comunale guidata dall’ex Sindaco Battista, ha voluto, anche quest’anno, in occasione di questa triste ricorrenza, grazie ad una iniziativa del suo Presidente Michele Falcione e di alcuni artisti e collaboratori iscritti all’Associazione, presente sul territorio molisano da quasi dieci anni, ricordare la figura del Magistrato Giovanni Falcone, con una iniziativa originale.

Abbiamo voluto – racconta il Presidente dell’Associazione Michele Falcione – comporre un brano musicale originale perché scrivere le sensazioni tristi, ma di speranza, che ogni cittadino italiano prova dentro, significava riportare quella sensazione con delle note musicali per avvicinare la musica a quella voglia di combattere la mafia, che mai deve essere interrotta, proprio per continuare, almeno con quegli stessi ideali, l’azione di giustizia iniziata da Giovanni Falcone e dal suo amico e collega Paolo Borsellino; per questa iniziativa devo ringraziare, per l’impegno e la passione con cui due nostri artisti molisani Serena Minicucci e Francesco de Simone che hanno profuso per la realizzazione del video, che abbiamo prodotto grazie al videomaker della nostra Associazione e che potrà esser visto su Youtube e sulla pagina Facebook proprio del nostro chitarrista, Francesco de Simone, Il giovane chitarrista, mi piace ricordare, ha curato anche la parte musicale assemblando la melodia per la voce inconfondibile della cantante sempre made in Molise, Serena Minicucci.

Il titolo del brano non è certo casuale, visto che abbiamo deciso di titolarlo “Le idee restano” facendo riferimento ad una parte della celeberrima frase, che proprio Falcone spesso ripeteva: “Gli uomini passano, le idee restano”. Conclude il Presidente – e’ importante raccontare alle nuove generazioni l’azione di legalità e giustizia che il Dottor Giovanni Falcone ha portato avanti, cosciente del grande rischio della vita che correva giorno dopo giorno; solo in questo mondo la voglia di lottare contro tutte le forme di mafia può essere trasferita ai giovani, che sono il futuro della società civile; l’Associazione Talenti e Artisti Molisani ha organizzato, negli scorsi anni, degli spettacoli presso il Teatro Savoia di Campobasso in collaborazione con Enti Pubblici, il Sindacato della Polizia di Stato Coisp e con molti sponsor proprio il 23 maggio, devolvendo sempre l’incasso per scopi benefici.

L’auspicio è ‘quello di poter organizzare il prossimo anno, con il termine della pandemia, un nuovo spettacolo organizzato sempre dalla nostra Associazione, dedicando una intera giornata alla memoria di un Magistrato, un uomo che rimarrà per sempre l’icona della giustizia Italiana con lo unico e ben dichiarato: sconfiggere la mafia.