Lavori per il nuovo asfalto: centro di Termoli paralizzato e traffico in tilt

Centro di Termoli paralizzato per i lavori di asfalto tra Corso Umberto e Corso Fratelli Brigida. Raffiche di disagi legati ai camion e alle squadre di operai che stanno rifacendo il bitume nei punti nevralgici del centro cittadino, in orari in cui le deviazioni (che sono indispensabili visto l’intervento) creano una serie di problemi. Code, strombazzare di clacson e forti rallentamenti. La considerazione di molti cittadini è legata proprio alla tempistica. “Come è possibile che nel 2021 questo tipo di intervento si faccia ancora di giorno e non di notte, come succede in tutte le città degne di questo nome?”

Questa la considerazione, spinta dall’esasperazione, fra quanti si sono ritrovati nella mattinata intrappolati in un assurdo giro di traffico, tra deviazioni, polvere e fumi di asfalto.