Il provvedimento

L'azienda sanitaria regionale ha deciso di trattenere in servizio per altri due mesi il dirigente medico dell'ospedale Cardarelli di Campobasso. Nel frattempo saranno completate le procedere per assumere un altro dottore non obiettore che consentirà di garantire l'interruzione volontaria di gravidanza che rientra nei Livelli essenziali di assistenza