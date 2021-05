L’artista molisana Valeria Vitulli al simposio internazionale di scultura ‘Pietra Sublime’

L’artista molisana Valeria Vitulli è stata scelta tra gli artisti che faranno parte della seconda edizione di ‘Pietra Sublime’, Simposio Internazionale di Scultura, che si svolgerà nella città di Cavriglia, in località Bellosguardo (Arezzo) dal 26 maggio al 13 giugno.

La scultrice, molisana di nascita, rappresenterà l’Italia in un evento di scultura organizzato dall’Amministrazione Comunale di Cavriglia in collaborazione con Aiesm, Associazione Internazionale Eventi di Scultura Monumentale.

Per l’evento dal titolo ‘Pietra Sublime’ patrocinato dalla regione Toscana e dal Parlamento europeo, insieme ad altri 11 artisti giungeranno in Toscana da tutto il mondo, scultori dal Giappone, Armenia, Germania, Iran, Cina, Corea, Olanda, Slovenia, Austria e Spagna coordinati dal direttore artistico Bettino Francini, presidente della Aiesm per realizzare in diretta con il pubblico nei 17 giorni opere monumentali in travertino.

L’artista larinese già vanta un curriculum prestigioso: ha frequentato l’Accademia di Belle Arti a Macerata, esperta ventennale in laboratorio per la lavorazione di pietra, marmo, bronzo, ceramica e resine. Ha ricevuto numerosi premi in concorsi prestigiosi e partecipato a svariati simposi internazionali. Partendo dall’arte primitiva ed arcaica, cerca di andare verso un simbolismo primario della scultura. Valeria vuole realizzare opere che abbiano una dimensione universale nella forma e nel contenuto, ritenendo che all’essenzialità dei volumi corrisponda il significato primario legato dei temi legati alla vita e alla natura.