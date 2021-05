La traglia di Jelsi, primordiale mezzo sostenibile di trasporto

di Angelo Sanzò, Presidente Comitato Scientifico di Legambiente Molise

Secondo le più accreditate notizie storiche, pare che i primi mezzi di trasporto realizzati e messi in uso dall’uomo, siano stati le slitte, trainate in origine dalle renne, in seguito sostituite dai cani. Il cambiamento è, verosimilmente, da attribuire al fatto che, essendo, le prime, erbivore, quindi bisognevoli di pascoli, non sempre disponibili, risultava spesso poco agevole provvedere al loro sostentamento. Al contrario, i secondi, in quanto carnivori, quindi predatori, erano, per loro natura, in grado di procurarsi il cibo, più agevolmente e con maggiore e spiccata autonomia.

Autorevoli studi archeologici, sulla base del rinvenimento d’importanti e significanti reperti, dimostrano che, circa 100.000 anni fa, con l’uso di, sia pure, rudimentali attrezzi di scivolo, l’uomo abbia potuto attraversare la Beringia, l’attuale Stretto di Bering. L’ottimale ponte di ghiaccio formatosi in seguito all’abbassamento del livello del mare, di circa 160 metri al di sotto dell’attuale, causato dalla glaciazione Ris, la penultima dell’era Neozoica.

È, però, con l’avvento dell’agricoltura, in forma, economicamente, strutturata, che si registra la massima coincidenza, tra l’uomo e la sua storia, le invenzioni, l’utilizzo, il grado evolutivo della costruzione e dell’uso degli attrezzi, per produrre di più e meglio e i mezzi di locomozione.

A ben vedere, infatti, le principali caratteristiche dell’agricoltura del V-IV millennio a. C., in particolare del primo Neolitico, sono quelle di una realtà agraria che, per essere al servizio di piccole comunità, in parte itineranti, era praticata in contenute dimensioni areali. Le attività agricole, per il sostentamento delle popolazioni, eseguite con strumenti di selce di modesta grandezza, erano necessariamente integrate dalle risorse naturali disponibili nei luoghi attraversati.

Fu solo nel millennio successivo che, con l’invenzione dell’aratro e il suo conseguente impiego, si alzò il livello delle tecniche agrarie fino ad allora in adozione. Le stesse, nel permettere l’inevitabile incremento delle quantità dei prodotti raccolti, per il singolo agricoltore impegnato, non più in uno spazio limitato, ma in campi di più estese dimensioni, determinarono di conseguenza, per il loro trasporto, l’ideazione e l’impiego del carro, quale strumento di modernità.

Sotto il profilo agronomico – evolutivo, lo spartiacque tecnologico, tra l’agricoltura neolitica e della prima età dei metalli, con quella successiva, è dato dall’introduzione dei vomeri in ferro. Questi ultimi, essendo più pesanti, più equilibrati e più agevoli nella manovra, potevano essere impiegati anche in terreni più difficili, come quelli, con una più abbondante componente argillosa, particolarmente diffusi nei nostri territori.

L’introduzione del Ferro fu, dunque, una vera e propria rivoluzione; comportò, tra l’altro, la completa sostituzione degli animali da tiro. Si passò, cioè, dai bovini, utilizzati fin dal III millennio, agli equini, in particolare i muli, in quanto, anche se meno forti, erano certamente più veloci ed agili.

Con l’Età del Ferro, quindi, profondi cambiamenti produssero altrettanti radicali rinnovamenti; l’attività agricola diventò più rapida e dunque, più efficiente e produttiva.

Con la fine del nomadismo e con la produzione di rilevanti quantitativi di derrate alimentari, si pose, evidentemente, il problema del loro accumulo e ancor prima, del come trasportarle, dai campi ai luoghi di conservazione. Così, in assenza della ruota, ancora da inventare e soprattutto, in mancanza di strade, sia pure di precaria qualità, il mezzo di trasporto, più convenientemente utilizzato, in particolare delle merci, fu una sorta di carro, ancorato su due assi di legno duro, resistente e di facile reperibilità, come quello di quercia o di castagno. I due pattini permettevano al mezzo di scivolare, abbastanza agevolmente, anche nelle zone collinari e/o su terreni disagevoli e fondi sconnessi. Da ciò la mancata totale dismissione del loro uso anche dopo l’invenzione dei veicoli a ruote; era palesemente conveniente utilizzarli con maggiore versatilità e vantaggio, anche di fronte a particolari difficoltà, quali la presenza di neve o fango e su superfici di singolari asperità.

Il prezioso e versatile mezzo, essendosi diffuso, proprio per le sue evidenti, peculiari caratteristiche, su tutto il territorio nazionale, ha dato, a suo tempo, la stura che potesse essere diversamente denominato nelle varie località del nostro Paese. Da qui I più diffusi e registrati appellativi, giunti fino ai giorni nostri, vanno da Treggia, usato in larga parte dell’Italia centrale, a Lesa utilizzato nelle regioni del Nord, a Straula in Sicilia; il nome Traglia è tipico dei territori del nostro Sannio.

Lo stadio successivo segnò, evidentemente e/o inevitabilmente, il passaggio dalla Traglia al carro ovvero dalla civiltà senza strade, al moderno concetto di spostamento su itinerari predefiniti. Si ebbe, cioè, il trapasso, senza ritorno, oltre che fisico, soprattutto culturale, dal libero scorazzare nelle praterie, come per gli Indiani d’America e/o nei campi, coltivati e non, al percorrere le prime strade, sia pure, ancora e in gran parte, d’infima qualità.

Fino ad allora, non è difficile immaginare la ragione per cui, in mancanza di strade o al massimo in presenza di viottoli appena segnati, il trasporto delle merci non poteva che essere affidato ai soli animali da soma.

È con l’invenzione della Traglia, la ben nota slitta di terra e soprattutto, con il suo uso, che si determina, nella storia dei mezzi di trasporto, una vera e propria rivoluzione; l’azione del traino è in grado di conferire, al singolo animale, la possibilità di trasportare, un peso molto maggiore di quanto possibile comunemente a dorso. Non solo, ma la moderna modalità di trasporto, per essere più veloce, permetteva che diminuisse considerevolmente il tempo per coprire un determinato percorso. Si realizzava, per di più, la possibilità di accorciare la lunghezza del tragitto, potendo il conduttore del mezzo segnare sul campo quello più conveniente, in presenza di luoghi paludosi, nel guadare fiumi o solcare stagni o laghi ghiacciati.

Infine, ma non di secondaria importanza, sono da evidenziare gli ulteriori, non pochi indiscutibili vantaggi comportati e realizzati dall’uso di tali mezzi, quali costi più convenienti e maggiore e più accurata protezione delle merci durante gli spostamenti. Il poter, infatti, evitare o limitare le scosse e/o i sobbalzi proprio dei carri o il trasportare merci deperibili e/o fragili lungo impervi percorsi, ghiacciati, innevati e/o paludosi, non poteva che produrre, ad ogni operatore coinvolto, importanti, innegabili benefici.