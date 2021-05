Grandi soddisfazioni per la termolese Ylenia Paladino, insegnante del Liceo Artistico di Campobasso, di recente selezionata fra i 60 migliori artisti d’Italia e per un evento che si terrà a Roma in Piazza di Spagna il 22 luglio.

“Ho partecipato a due selezioni – racconta l’artista -, sono stata scelta nell’enciclopedia Mondadori del panorama artistico contemporaneo, quasi 500 artisti nazionali e internazionali decretati dalla seguente critica: Angelo Crispi, Philippe Daverio, Vittorio Sgarbi e Luca Beatrice. Totali 1500 pagine per la pubblicazione di un’enciclopedia. Il volume è stato presentato il 20 aprile alla Camera dei Deputati di Roma, il 22 luglio sarà presentato al Centro Congresso di Roma e Store di Milano Mondadori in data da predestinarsi. A ognuno di noi sono state dedicate tre pagine.

Mentre in una selezione di 2000 artisti, come ci chiamano loro, nella seconda selezione su 617, sono rientrata nei 60 artisti migliori d’Italia. In questi giorni a Parigi c’è un altro mio quadro”.

“Un mese fa – conclude – sono stata selezionata per un evento in Piazza di Spagna. Potevo non superare la selezione, potevo rientrare nella video proiezione dei 180 selezionati, invece con il quadro sopra riportato farò parte dei 30 che lo esporranno materialmente”.