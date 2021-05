Dal 1998 al 2019, in attesa della tappa di domani 14 maggio 2021. Dall’indimenticabile Marco Pantani a Vincenzo Nibali, passando per Ivan Basso e Alberto Contador, sono tanti i campioni che il pubblico molisano ha potuto ammirare in oltre 20 anni.

Vale la pena fare un passo indietro e ammirare foto d’epoca o del recente passato, grazie al prezioso archivio di Nicola Cappella e della nostra redazione in una fotogallery che comprende cinque edizioni della Corsa Rosa.

La nostra carrellata parte dall’anno magico del Pirata, Marco Pantani, quando il Giro transitò per Termoli durante la 9a tappa da Foggia a Vasto. Le foto risalenti a 23 anni fa sono state scattate da Nicola Cappella, così come quelle dell’ultimo decennio.

Quindi spazio all’annata 2006, quando il Giro arrivò e poi ripartì da Termoli e la maglia rosa era indossata da Ivan Basso, vincitore di quell’edizione. Ecco gli scatti dall’archivio di Primonumero, grazie a diversi preziosi fotografi.

C’è stata poi l’edizione 2011 e anche in quel caso il gruppo prese il via da Rio vivo, con la possibilità per tanti tifosi di avvicinare i loro beniamini. Fra questi, il compianto Michele Scarponi e lo squalo Vincenzo Nibali.

Il 2017 è stato l’anno di una partenza di tappa a Montenero di Bisaccia. Un tripudio di colori in una domenica difficile da dimenticare per tanti appassionati.

Infine, piccola concessione, la partenza nel 2019 appena fuori dal Molise, a Vasto. Perché la festa del Giro d’Italia non può certo essere ristretta dentro confini geografici.