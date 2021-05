La Fidapa contro lo spreco alimentare, il webinar su Zoom

Appalti & sanità

I servizi informatici del nuovo Cup sono stati affidati in sub appalto per una somma di 850mila euro alla società Engineering che avrebbe chiesto una proroga di 52 giorni. A denunciarlo è il consigliere regionale M5S Fabio De Chirico: "Non è stato completato il passaggio delle informazioni sanitarie dal Data Center di Molise Dati. Asrem non si è accorta di niente?". Per l'esponente M5S è a rischio la regolarità della gara e potrebbero esserci ricorsi.